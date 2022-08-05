Президент Eagle FC сравнил Хабиба Нурмагомедова и Дану Уайта

Президент Eagle FC Шамиль Завуров сравнил владельца российской лиги Хабиба Нурмагомедова и президента UFC Дану Уайта.



«Дана Уайт последние 30 лет занимается этим. Хабиб только начал. Думаю, нужно немного поработать, набраться опыта. Чем Хабиб может быть хуже? Талантливый человек талантлив во всём. Я думаю, Хабибу нужно время», — цитирует Завурова Metaratings.



Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов праздновал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.