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Взвешивание UFC Вегас 59: Спивак легче Сакаи, Сантос перевесил Хилла

Взвешивание UFC Вегас 59: Спивак легче Сакаи, Сантос перевесил Хилла
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В Лас-Вегасе (США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 59. В главном событии турнира шестой номер рейтинга полутяжёлой весовой категории Тиаго Сантос встретится с десятым номером в списке лучших бойцов дивизиона Джамалом Хиллом.

В основном карде турнира молдавский боец Сергей Спивак встретится с бразильцем Аугусту Сакаи.

По итогам взвешивания Сантос оказался тяжелее Хилла, а Спивак — более чем на 4 кг легче Сакаи.

UFC Вегас 59. Взвешивание.

Основной кард

Тиаго Сантос (93,44 кг) – Джамал Хилл (92,99)
Висенте Луке (77,33) – Джефф Нил (77,56)
Зак Пауга (108,4) – Мохаммед Усман (107,27)
Джулиана Миллер (56,69) – Броган Уокер (56,92)
Аугусту Сакаи (117,93) – Сергей Спивак (113,17)
Присцилла Качоэйра (56,92) – Ариане Липски (58,28)

Предварительный кард

Сэм Алви (84,82) – Михал Олексейчук (84,14)
Эрик Гонсалес (70,3) – Терренс Маккинни (70,53)
Брайан Баттл (77,56) – Такаши Сато (77,33)
Джош Куинлан (76,65) – Джейсон Уитт (77,11)
Миранда Грэйнджер (52,38) – Кори Маккенна (52,38)
Стефани Эггер (61) – Майра Буэно Силва (61,46)

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