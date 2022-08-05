Взвешивание UFC Вегас 59: Спивак легче Сакаи, Сантос перевесил Хилла

В Лас-Вегасе (США) завершилась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 59. В главном событии турнира шестой номер рейтинга полутяжёлой весовой категории Тиаго Сантос встретится с десятым номером в списке лучших бойцов дивизиона Джамалом Хиллом.



В основном карде турнира молдавский боец Сергей Спивак встретится с бразильцем Аугусту Сакаи.



По итогам взвешивания Сантос оказался тяжелее Хилла, а Спивак — более чем на 4 кг легче Сакаи.



UFC Вегас 59. Взвешивание.



Основной кард



Тиаго Сантос (93,44 кг) – Джамал Хилл (92,99)

Висенте Луке (77,33) – Джефф Нил (77,56)

Зак Пауга (108,4) – Мохаммед Усман (107,27)

Джулиана Миллер (56,69) – Броган Уокер (56,92)

Аугусту Сакаи (117,93) – Сергей Спивак (113,17)

Присцилла Качоэйра (56,92) – Ариане Липски (58,28)



Предварительный кард



Сэм Алви (84,82) – Михал Олексейчук (84,14)

Эрик Гонсалес (70,3) – Терренс Маккинни (70,53)

Брайан Баттл (77,56) – Такаши Сато (77,33)

Джош Куинлан (76,65) – Джейсон Уитт (77,11)

Миранда Грэйнджер (52,38) – Кори Маккенна (52,38)

Стефани Эггер (61) – Майра Буэно Силва (61,46)