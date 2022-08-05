«Такие люди служат примером». Валуев — о желании Монсона отказаться от паспорта США

Бывший чемпион мира по боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал желание бойца ММА Джеффа Монсона отказаться от американского гражданства.
«Все планы Монсона в России, у него здесь супруга, он связывает себя с новой родиной. Джефф молодец, он популяризирует смешанные единоборства, которым был всегда привержен. Такие люди служат примером для молодых ребят. Это нормальный исторический процесс, когда человек, который чего-то достиг, не отказывается от этого, а, наоборот, ведёт общественную деятельность, это похвально», — приводит слова Валуева «РБК Спорт».
Напомним, сегодня, 5 августа, Монсон проведёт поединок с известным российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Противостояние состоится в Москве и станет главным событием турнира серии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В последнем бою Джефф уступил россиянину Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках. Вячеслав в последнем бою техническим нокаутом победил бразильца Антониу Силву.
- 5 августа 2022
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