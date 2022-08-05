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Завуров рассказал, где Махачев будет готовиться к бою с Оливейрой

Завуров рассказал, где Махачев будет готовиться к бою с Оливейрой
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Президент Eagle FC Шамиль Завуров рассказал, как будет проходить подготовка Ислама Махачева к титульному поединку с Чарльзом Оливейрой.

«Первый лагерь Ислам проводит в горах на нашей базе, потом спустится и будет тренироваться в Махачкале. Я думаю, нет смысла ехать в АКА, потому что бой будет в Абу-Даби. Скорее всего, за две-три недели до боя мы отправимся в ОАЭ», — приводит слова Завурова Metaratings.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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