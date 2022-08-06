Кейн Веласкес не признал себя виновным в покушении на убийство

В пятницу, 5 августа, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес отказался признавать виновность в суде округа Санта-Клара (Калифорния, США) по предъявленным обвинениям в покушении на убийство. Об этом сообщает MMA Fighting.
Легендарный боец был заключён под стражу в конце февраля. Он атаковал автомобиль, внутри которого находился 43-летний Гарри Гуларт, обвиняемый в растлении одного из детей Веласкеса. Кейн обстрелял машину Гуларта, ранив находившегося вместе с ним отчима, и протаранил её.
Веласкесу предъявлено сразу десять обвинений, ключевое из которых – нападение с применением огнестрельного оружия. В случае, если Кейна признают виновным, ему грозит тюремный срок от 20 лет до пожизненного лишения свободы. Экс-чемпиона UFC публично поддержали Дана Уайт, Хабиб Нурмагомедов и Яир Родригес.
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