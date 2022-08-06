Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ахмедов одержал победу над американцем Сильвейрой в полуфинале плей-офф PFL

Ахмедов одержал победу над американцем Сильвейрой в полуфинале плей-офф PFL
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 7, в соглавном поединке которого выступал 34-летний российский боец полутяжёлой весовой категории Омари Ахмедов.

Соперником Ахмедова стал 29-летний представитель США Джош Сильвейра. Бой завершился победой российского бойца единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Таким образом, Омари пробился в финал турнира, в котором он сможет побороться за главный приз в размере $ 1 млн.

В полуфинале Ахмедов оказался в результате замены экс-чемпиона PFL – бразильца Джуниора, который выбыл в связи с травмой крестообразной связки колена. На предварительной стадии Омари оказался сильнее представителя Чехии Виктора Пешты, а в 1/4 финала он победил литовца Теодораса Аукстуолиса.

Новость по теме
Омари Ахмедов покинул UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022