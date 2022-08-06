Экс-чемпион UFC Энтони Петтис уступил в главном бою турнира PFL 7 и вылетел из плей-офф

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 7, в главном поединке которого сошлись представители лёгкой весовой категории – 35-летний американский экс-чемпион UFC Энтони Петтис и 32-летний шотландец Стиви Рэй.

Поединок завершился победой Рэя единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Стиви вышел в финал плей-офф PFL, а Петтис выбыл из борьбы за главный приз в размере $ 1 млн.

Примечательно, что Рэй и Петтис встречались на турнире PFL 5 в июне этого года и тогда победа также досталась Стиви (сабмишен).

Результаты главного карда турнира PFL 7:

Стиви Рэй победил Энтони Петтиса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Омари Ахмедов победила Джоша Сильвейра единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Оливье Обен-Мерсье победил Александра Мартинеса единогласным решением судей (30-27, 30-26, 30-26).

Роб Уилкинсон нокаутировал (удар коленом) Делана Монте на отметке 1:37 первого раунда.