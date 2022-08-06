Масвидаль: с удовольствием разобью чёртово лицо Чимаева

Известный американский боец UFC Хорхе Масвидаль высказался о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.
«Многие чувствовали, что Гилберт выиграл тот бой. Более того, многие всё ещё думают, что Гилберт праздновал победу. Я действительно не думаю, что Хамзат так хорош, как о нём говорят. Я ещё не видел ничего, что заставило бы меня поверить в этого парня. С удовольствием разбил бы ему лицо. Как только его бои станут хорошо продаваться и всё такое, я был бы не прочь разбить ему чёртово лицо», — приводит слова Масвидаля издание MMA Fighting.
Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Он состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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