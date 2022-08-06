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Александр Емельяненко дал совет подписчикам, исходя из своего бойцовского опыта. Видео

Александр Емельяненко дал совет подписчикам, исходя из своего бойцовского опыта. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, где дал совет подписчикам.

«Каждый раз, когда бегу кросс, вспоминаю про бой с Тарасовым, когда мне пришлось бегать за ним по всему рингу. Всем советую — не забывайте про пробежку. Вдруг и вы окажетесь в такой же ситуации, и вам придётся кого-то догонять. Всем хорошего дня и отличного настроения», — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко: каждый раз вспоминаю, как бегал за Тарасовым:

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил поединок на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей.

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