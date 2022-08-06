Монсон высказался о Дацике, после того как проиграл ему

Ветеран смешанных единоборств, уроженец США Джефф Монсон высказался о россиянине Вячеславе Дацике, с которым он встречался на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ночь с 5 на 6 августа мск. Поединок завершился победой Дацика единогласным решением судей — 29-28, 29-28, 29-28.



«Он, возможно, будет чемпионом скоро», — приводит слова Монсона «РЕН ТВ».



Напомним, в последнем поединке Вячеслав победил техническим нокаутом представителя Бразилии Антониу Силву. Монсон до этого поражения уступил решением судей россиянину Александру Емельяненко. Поединок проходил на голых кулаках. Не так давно Монсон признался, что собирается отказаться от американского гражданства, а также рассказал, когда планирует завершить карьеру.