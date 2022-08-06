«Это грёбаная удача». Энтони Смит — о поражении в бою с Анкалаевым

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Энтони Смит рассказал о переломе ноги, который он получил на турнире UFC 277 в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой завершился победой Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде.
«Я бросил жёсткий оверхенд, и он оказался немного коротким. Затем Магомед ответил сильным ударом ногой. После этого вся моя нога ниже колена онемела. Это было всего секунд 20, может, 15 — в общем, всё вернулось довольно быстро. Но на самом деле я ничего об этом не думал. Наверно, просто был задет какой-то нерв. После этого наши ноги запутались, но такое на самом деле случается.
Прямо перед тем, как он ударил меня ногой, и моя нога онемела, я сам наступил ему на ногу. Я наступил ему на ногу, и он вытащил её, а потом я подался вперёд, и моя лодыжка как-то странно дёрнулась. Сразу после этого он очень сильно ударил ногой. Знаю, что в СМИ это преподносилось, как из-за удара ногой. Но 100 процентов нет. Это не от удара. Это просто грёбаная удача», — приводит слова Смита MMAJunkie со ссылкой на его выступление на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:
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