Полный кард турнира UFC Вегас 59: Сантос — Хилл, Спивак — Сакаи и другие бои

В ночь с 6 на 7 августа мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 59, в главном событии которого сойдутся шестой номер рейтинга полутяжёлой весовой категории бразилец Тиаго Сантос и десятый номер в списке лучших бойцов дивизиона американец Джамал Хилл. Кроме того, в главном карде выступит также представитель Молдавии Сергей Спивак, противостоять которому будет Аугусту Сакаи из Бразилии.



UFC Вегас 59. Основной кард



Тиаго Сантос – Джамал Хилл

Висенте Луке – Джефф Нил

Зак Пауга – Мохаммед Усман

Джулиана Миллер – Броган Уокер

Аугусту Сакаи – Сергей Спивак

Присцилла Качоэйра – Ариане Липски



Предварительный кард



Сэм Алви – Михал Олексейчук

Эрик Гонсалес – Терренс Маккинни

Брайан Баттл – Такаши Сато

Джош Куинлан – Джейсон Уитт

Миранда Грэйнджер – Кори Маккенна

Стефани Эггер – Майра Буэно Силва.