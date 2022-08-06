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Полный кард турнира UFC Вегас 59: Сантос — Хилл, Спивак — Сакаи и другие бои

Полный кард турнира UFC Вегас 59: Сантос — Хилл, Спивак — Сакаи и другие бои
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В ночь с 6 на 7 августа мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 59, в главном событии которого сойдутся шестой номер рейтинга полутяжёлой весовой категории бразилец Тиаго Сантос и десятый номер в списке лучших бойцов дивизиона американец Джамал Хилл. Кроме того, в главном карде выступит также представитель Молдавии Сергей Спивак, противостоять которому будет Аугусту Сакаи из Бразилии.

UFC Вегас 59. Основной кард

Тиаго Сантос – Джамал Хилл
Висенте Луке – Джефф Нил
Зак Пауга – Мохаммед Усман
Джулиана Миллер – Броган Уокер
Аугусту Сакаи – Сергей Спивак
Присцилла Качоэйра – Ариане Липски

Предварительный кард

Сэм Алви – Михал Олексейчук
Эрик Гонсалес – Терренс Маккинни
Брайан Баттл – Такаши Сато
Джош Куинлан – Джейсон Уитт
Миранда Грэйнджер – Кори Маккенна
Стефани Эггер – Майра Буэно Силва.

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