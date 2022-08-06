«Выйдет и прикончит». Чендлер назвал фаворита боя Махачев — Оливейра на UFC 280

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер высказал мнение, что бразилец Чарльз Оливейра является фаворитом в поединке с россиянином Исламом Махачевым.
«Думаю, Чарльз Оливейра справится с поставленной задачей. Не то что я хочу сказать, будто Ислам не является прекрасным бойцом и не сможет стать чемпионом. Однако, по моему мнению, нет никаких причин, по которым он должен считаться фаворитом в бою с Оливейрой.
А то, что Чарльз Оливейра сделал в последних боях, буквально добивая всех соперников, не может не восхищать. Взлёты и падения, через которые он прошёл, делают его легковесом номер один на этой планете. Так что отнеситесь к имени Чарльза Оливейры с уважением. Полагаю, этот парень просто выйдет и прикончит соперника», — приводит слова Чендлера MMA News со ссылкой на его выступление на канале MMA Junkie в YouTube.
Бой Махачева и Оливейры состоится в октябре на турнире UFC 280.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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