Вячеслав Дацик: Монсон выходит под гимн Советского Союза — почёт и уважуха

Российский боец смешанных стилей Вячеслав Дацик высказался о победе, одержанной им в поединке с ветераном ММА уроженцем США Джеффом Монсоном. Бойцы встречались на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Дацик праздновал победу единогласным решением судей.
«Какого бить депутата? Как обычно, не первый депутат, надеюсь, что и не последний. Джефф — хороший и уважаемый боец, у меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились, кайфово подрались, я вспомнил свои коронные сальтухи, вроде даже попал, но не в челюсть. Не стал бить депутата по лицу, ему ещё выступать, наверное.
Я ему и так показал всю мощь ядерных кулаков, у него дыхалка просела, и в борьбе он особо не усердствовал. Он уважаемый боец, зачем его убивать. К тому же он выходит под гимн Советского Союза — почёт и уважуха», — приводит слова Дацика «РБК-Спорт».
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