«Не помню, где и когда». Олег Тактаров показал архивное фото

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свою архивную фотографию.
«Не помню, где и когда», — подписал фотографию Тактаров.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Тактаров — первый российский чемпион промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии по поводу различных поединков и событий из мира ММА. Ранее активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Кроме того, известен также высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.
Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой:
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