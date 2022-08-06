«Неожиданно было видеть подобное поведение». Дрозд — о бое Дацика и Монсона

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился впечатлениями от поединка между 42-летним российским бойцом ММА Вячеславом Дациком и уроженцем США, 51-летним Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и завершилось победой Вячеслава единогласным решением судей.



«Дацик — джентльмен. Он дрался с уважением и большим сердцем. Мы привыкли к тому, что Дацик носится как ураган. Честно сказать, неожиданно было видеть подобное поведение. Ну я думаю, что такое поведение где-то очевидно. Он понимает, что Монсон уже в возрасте и давно не выступал. Я думаю, что он повёл себя достойно — поработали, так сказать, на технику без какого-то урона или ущерба», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.