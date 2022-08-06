Дрозд рассказал, почему Дацику не стоит драться с Александром Емельяненко

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд выразил мнение, что Вячеславу Дацику не стоит драться с Александром Емельяненко. Напомним, бойцы должны провести поединок осенью.



«Вернулся ли Саша Емельяненко в какую-то приблизительно хорошую форму, я не знаю. И я не вижу его соперником ни для кого, не только для Дацика. Человек реально болен. Так что для Дацика я бы искал другую кандидатуру. Например, того же Родригеса, который победил Гаджи Автомата. Сергей Харитонов — отличный вариант, кстати. Полагаю, что в этом случае фаворитом будет Харитонов», — рассказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



В своих последних боях и Дацик, и Емельяненко победили Джеффа Монсона, которому сейчас 51 год.