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Дрозд рассказал, почему Дацику не стоит драться с Александром Емельяненко

Дрозд рассказал, почему Дацику не стоит драться с Александром Емельяненко
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд выразил мнение, что Вячеславу Дацику не стоит драться с Александром Емельяненко. Напомним, бойцы должны провести поединок осенью.

«Вернулся ли Саша Емельяненко в какую-то приблизительно хорошую форму, я не знаю. И я не вижу его соперником ни для кого, не только для Дацика. Человек реально болен. Так что для Дацика я бы искал другую кандидатуру. Например, того же Родригеса, который победил Гаджи Автомата. Сергей Харитонов — отличный вариант, кстати. Полагаю, что в этом случае фаворитом будет Харитонов», — рассказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

В своих последних боях и Дацик, и Емельяненко победили Джеффа Монсона, которому сейчас 51 год.

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