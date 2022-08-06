Бой Стерлинга и Диллашоу станет соглавным событием турнира UFC 280

Титульный поединок за чемпионский пояс в легчайшем весе UFC между действующим чемпионом Алджэмейном Стерлингом и бывшим чемпионом лиги Ти Джеем Диллашоу состоится на турнире UFC 280, сообщает пресс-служба прмоушена. Бой станет соглавным событием турнира.



В главном поединке вечера встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев. Они подерутся за титул в лёгком весе.

Изначально ожидалось, что бой Стерлинга и Диллашоу пройдёт на турнире UFC 279, однако, как сообщали источники, бой был перенесён из-за разногласий Стерлинга с UFC.

Напомним, в своём последнем бою в апреле на UFC 273 Стерлинг победил раздельным решением судей россиянина Петра Яна, проведя дебютную защиту титула. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 одолел по очкам соотечественника Кори Сэндхагена.