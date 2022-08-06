Токов: американцы помогают нам решить вопрос с визами

Российский боец Bellator Анатолий Токов высказался о вероятности его титульного поединка с Джонни Эблином.
«Намёки на мой титульный поединок в Bellator этой осенью уже есть. Переговоры идут. Но пока нет визы. Сейчас даже американцы помогают нам решить этот вопрос. Ждём, когда она будет готова, и уже станет можно говорить более предметно. Вроде бы всё идет к титульному поединку с Джонни Эблином.
Уйду ли я из организации, если мне этот бой не предоставят? У меня же контракт на три боя, а подрался я только один раз. Впереди ещё минимум два. Надеюсь, что у нас наконец-то всё получится и мы подерёмся за пояс», — приводит слова Токова Metaratings.
Анатолий Токов идёт на пятом месте в рейтинге среднего дивизиона Bellator. Последний поединок российский боец провёл на турнире Bellator 282 против Мухаммада Абдуллы и победил техническим нокаутом в первом раунде. Чемпионом среднего веса является Джонни Эблин, который одолел Гегарда Мусаси единогласным решением судей на том же ивенте.
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