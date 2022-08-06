Промоутер Хирн рассказал, что нужно для возвращения Фьюри в бокс

Промоутер Эдди Хирн высказался о потенциальном возвращении Тайсона Фьюри на ринг.
«Любой здравомыслящий человек знает, что Тайсон Фьюри снова выйдет на ринг только в том случае, если он получит гору денег. Бой с Усиком ни за что не даст такую сумму, как бой с Джошуа. Конечно, Энтони нужно сделать свою работу, а это непростая задача. Но если и когда он это сделает, то Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа станет самым большим поединком во всей истории бокса.
Фьюри против Усика — это не такое большое событие. Даже близко. Но это всё равно был бы бой за абсолютный титул. И вы должны себя спросить: чего хотите вы? Фьюри важна история, он хочет оставить наследие, поэтому он хотел бы стать абсолютным чемпионом. Но если деньги не будут правильными, то он на это не пойдёт», — приводит слова Хирна BoxingScene.
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