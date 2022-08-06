Энтони Смит дал прогноз на бой Тиаго Сантоса и Джамала Хилла
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Энтони Смит поделился ожиданиями от поединка между Тиаго Сантосом и Джамалом Хиллом.
«Я всегда особенно относился к Джамалу Хиллу. Не знаю, в чём причина. Он скромный и умный парень. По постам в интернете и его интервью такое не скажешь, но я его хорошо знаю. Джамал хорошо слушает свою команду, он принимает верные решения касательно поединков. Кроме того, у него есть чувство нокаутёра, он знает, когда нанести удар.
Может быть, он уступает в технике Сантосу, но он постоянно прогрессирует и улучшается. Если бы меня спросили, на кого бы я поставил свои деньги в этом бою год назад, я бы сказал – на Сантоса, но сейчас скажу, что на Хилла», — приводит слова Смита MMAFighting.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:44
-
20:54
-
19:49
-
18:38
-
17:47
-
16:38
-
16:30
-
15:42
-
15:20
-
15:09
-
14:52
-
13:59
-
13:40
-
13:00
-
12:13
-
11:37
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:29
-
10:02
-
09:39
-
09:26
-
09:16
-
04:24
-
03:50
-
03:45
-
02:32
-
02:28
-
01:41
-
00:40
- 5 августа 2022
-
23:55
-
22:57
Партнерский контент