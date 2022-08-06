Энтони Смит дал прогноз на бой Тиаго Сантоса и Джамала Хилла

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Энтони Смит поделился ожиданиями от поединка между Тиаго Сантосом и Джамалом Хиллом.



«Я всегда особенно относился к Джамалу Хиллу. Не знаю, в чём причина. Он скромный и умный парень. По постам в интернете и его интервью такое не скажешь, но я его хорошо знаю. Джамал хорошо слушает свою команду, он принимает верные решения касательно поединков. Кроме того, у него есть чувство нокаутёра, он знает, когда нанести удар.



Может быть, он уступает в технике Сантосу, но он постоянно прогрессирует и улучшается. Если бы меня спросили, на кого бы я поставил свои деньги в этом бою год назад, я бы сказал – на Сантоса, но сейчас скажу, что на Хилла», — приводит слова Смита MMAFighting.