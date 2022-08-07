Спивак победил Сакаи техническим нокаутом в рамках боя UFC Fight Night on ESPN 40

В Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся бой в рамках турнира UFC Fight Night on ESPN 40 по смешанным единоборствам, в котором сошлись представители тяжёлой весовой категории – 32-летний бразилец Агусто Сакаи и 27-летний представитель Молдавии Сергей Спивак.
Победу в поединке одержал молдаванин. Спивак одолел своего оппонента техническим нокаутом во втором раунде.
Для Сакаи этот бой стал 21-м в MMA. На его счету 15 побед, пять поражений и одна ничья. Предыдущий бой бразилец проводил с австралийцем Таем Туивасой, одержав победу во втором раунде. Агусто Сакаи входит в топ-15 рейтинга своей весовой категории, занимая 14-е место.
На счету Сергея Спивака теперь 18 боёв в MMA, в которых молдаванин одержал 15 побед и потерпел три поражения.
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