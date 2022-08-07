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Хилл нокаутировал Сантоса в главном событии UFC Vegas 59

Хилл нокаутировал Сантоса в главном событии UFC Vegas 59
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В Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой вечера в рамках турнира UFC Vegas 59 по смешанным единоборствам, в котором сошлись представители полутяжёлой весовой категории – 38-летний бразилец Тьяго Сантос и 31-летний американец Джамахал Хилл.

Победу в поединке одержал Хилл, нокаутировав Тьяго Сантоса в четвёртом раунде. Для американца эта победа стала третьей подряд. Сантос потерпел пятое поражение в последних шести боях.

Для бразильского бойца этот поединок стал 33-м в ММА. На его счету теперь 22 победы и 11 поражений. Сантос занимает шестое место рейтинга своей весовой категории.

Хилл, в свою очередь, провёл 12-й бой в ММА. На его счету 11 побед и одно поражение. Американец находится на 10-м месте рейтинга полутяжёлой весовой категории.

Напомним, действующим чемпионом полутяжёлой весовой категории является чех Иржи Прохазка, который победил бразильца Гловера Тейшейру в главном событии UFC 275.

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 40), Лас-Вегас, США
Тьяго Сантос - Джамахал Хилл (W)
07 августа 2022, воскресенье. 08:05 МСК
Джамахал Хилл
Окончено
TKO
Тьяго Сантос
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