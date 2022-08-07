«У мощей моего покровителя Александра Невского». Александр Емельяненко показал новое фото

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав фотографию у мощей Александра Невского.
«У мощей моего святого покровителя Благоверного Князя Александра Невского», — подписал фото Емельяненко.
Фото: https://t.me/AlexanderEmelianenko
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило в ночь с 23 на 24 февраля мск на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Сейчас он готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Недавно сам Дацик победил Монсона единогласным решением судей на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
А. Емельяненко: каждый раз вспоминаю, как бегал за Тарасовым:
- 7 августа 2022
-
11:52
-
10:58
-
10:29
-
09:22
-
08:45
-
08:32
-
08:11
-
05:52
- 6 августа 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:44
-
20:54
-
19:49
-
18:38
-
17:47
-
16:38
-
16:30
-
15:42
-
15:20
-
15:09
-
14:52
-
13:59
-
13:40
-
13:00
-
12:13
-
11:37
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:29
-
10:02
-
09:39
-
09:26
-
09:16
-
04:24