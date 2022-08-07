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«У мощей моего покровителя Александра Невского». Александр Емельяненко показал новое фото

«У мощей моего покровителя Александра Невского». Александр Емельяненко показал новое фото
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав фотографию у мощей Александра Невского.

«У мощей моего святого покровителя Благоверного Князя Александра Невского», — подписал фото Емельяненко.

Фото: https://t.me/AlexanderEmelianenko

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило в ночь с 23 на 24 февраля мск на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Сейчас он готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Недавно сам Дацик победил Монсона единогласным решением судей на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

А. Емельяненко: каждый раз вспоминаю, как бегал за Тарасовым:

«Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой! «Все слухи — ложь и провокация». Александр Емельяненко не сдаётся и рвётся в бой!
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