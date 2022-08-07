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«Таких, как он, больше нет». Хабиб — про Абубакара Нурмагомедова

«Таких, как он, больше нет». Хабиб — про Абубакара Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с бойцом UFC, двоюродным братом Абубакаром Нурмагомедовым.

«Таких, как он, больше нет. 22 октября тоже в теме. #UFC280», — написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

В последнем бою, который состоялся в марте прошлого года, Абубакар встречался с американцем Джаредом Гуденом. продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для россиянина эта победа стала первой в UFC. Свой первый бой в промоушене он проиграл. В общей сложности в его активе в смешанных единоборствах 16 побед, три поражения и одна ничья.

Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:

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