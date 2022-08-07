Хрюнов отреагировал на мнение, что Дацик в поединке с Монсоном дрался не в полную силу

Известный промоутер Владимир Хрюнов поделился впечатлениями от поединка с участием российских бойцов ММА Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона. Бой проходил на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в ночь с 5 на 6 августа мск и завершился победой Вячеслава единогласным решением судей.



«Шикарный бой. Что сдерживало Славу — это уважение к этому человеку. Представляете, в такое тяжёлое время переехал в Россию. Слава тоже человек, и у него эмоции. Но мы увидели нового Дацика, который рассчитывает технико-тактические действия. Для него это тоже урок. То есть это не тот Дацик, который бросался. Это действительно выстроенный его тренерами и реализованный план на бой.

Можно сделать вывод, что Дацик работал не в полную силу? Знаете, что такое справедливость? Это разумная сила. Я думаю, что здесь было очень много разума. Хочу поздравить Славу. Это переход на новый уровень как бойца в смысле индустрии и новых фанатов. За это можно только уважать.

В первом раунде я испугался, думал, что Монсон действительно задушит. К этому были предпосылки. Может, где-то Дацик пропустил, но это развеяло весь скепсис, что Монсон старый. Монсон — русский, и Монсон постарался сделать всё, чтобы победить», — сказал Хрюнов в интервью на канале Meta MMA в YouTube.