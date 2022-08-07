Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в возможном бою Бивол — Бетербиев

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола, высказался о возможном бое своего клиента с другим непобеждённым российским боксёром Артуром Бетербиевым.
«У Дмитрия Бивола масса вариантов. Это не только Буатси и Рамирес. Он хочет быть абсолютным чемпионом. На самом деле это цель каждого чемпиона. Что касается возможного поединка Бивол — Бетербиев, то это было бы грандиозное противостояние. Я считаю Дмитрия фаворитом в таком бою, но Бетербиев — большой панчер с огромной мощью. Это был бы просто блестящий бой. Так что, знаете, посмотрим, что будет. Мы обязательно устроим этот поединок этой зимой», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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