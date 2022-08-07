Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в возможном бою Бивол — Бетербиев

Эдди Хирн рассказал, кого считает фаворитом в возможном бою Бивол — Бетербиев
Комментарии

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы непобеждённого боксёра Дмитрия Бивола, высказался о возможном бое своего клиента с другим непобеждённым российским боксёром Артуром Бетербиевым.

«У Дмитрия Бивола масса вариантов. Это не только Буатси и Рамирес. Он хочет быть абсолютным чемпионом. На самом деле это цель каждого чемпиона. Что касается возможного поединка Бивол — Бетербиев, то это было бы грандиозное противостояние. Я считаю Дмитрия фаворитом в таком бою, но Бетербиев — большой панчер с огромной мощью. Это был бы просто блестящий бой. Так что, знаете, посмотрим, что будет. Мы обязательно устроим этот поединок этой зимой», — приводит слова Хирна издание BoxingScene.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:

Лучший нокаутёр мира – и боится? Бетербиев не хочет драться с техничным Биволом Лучший нокаутёр мира – и боится? Бетербиев не хочет драться с техничным Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022