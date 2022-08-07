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Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою украинца Усика с британцем Джошуа

Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою украинца Усика с британцем Джошуа
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин признался, что будет поддерживать украинца Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа.

«Буду болеть за Усика. В первом бою он правильно всё сделал, не пропускал. Тут единственное — если Джошуа что то изменит в своей подготовке и плане, тогда может быть что то по другому. А так, думаю, что Усик должен победить.

Сможет ли Джошуа что то изменить? Не могу сказать. Но внести изменения может каждый, всё зависит от него», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Бой реванш между Усиком и Джошуа запланирован на 20 августа. Поединок состоится в Саудовской Аравии. В первом поединке победу праздновал Александр.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:

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