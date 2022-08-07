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Александр Емельяненко сообщил, что скоро женится

Александр Емельяненко сообщил, что скоро женится
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что намерен в ближайшее время жениться.

«Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас [с Полиной] будет свадьба. Но мы решили особо не устраивать гулянья, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнёшь, либо — на себя потратишь», — приводит слова Емельяненко издание «Спорт-экспресс».

В настоящее время Александр продолжает подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре.

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