Шавкат Рахмонов вызвал на бой Джеффа Нила

Десятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) высказался в социальных сетях о потенциальном поединке с американцем Джеффом Нилом (15-4).

Рахмонов прокомментировал пост журналиста Ариэля Хельвани, сообщившего о заинтересованности Нила в поединке с бразильским экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом.

«Я свободен, Джефф Нил. Что ты думаешь, Гилберт Бёрнс?» – написал боец в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 38 в июне Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского ветерана организации Нила Мэгни. Нил на состоявшемся сегодня, 7 августа, турнире UFC on ESPN 38 нокаутировал в третьем раунде бразильца Висенте Луке.