Шавкат Рахмонов вызвал на бой Джеффа Нила
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Десятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), непобеждённый казахстанский боец Шавкат Рахмонов (16-0) высказался в социальных сетях о потенциальном поединке с американцем Джеффом Нилом (15-4).
Рахмонов прокомментировал пост журналиста Ариэля Хельвани, сообщившего о заинтересованности Нила в поединке с бразильским экс-претендентом на титул Гилбертом Бёрнсом.
«Я свободен, Джефф Нил. Что ты думаешь, Гилберт Бёрнс?» – написал боец в социальных сетях.
В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 38 в июне Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского ветерана организации Нила Мэгни. Нил на состоявшемся сегодня, 7 августа, турнире UFC on ESPN 38 нокаутировал в третьем раунде бразильца Висенте Луке.
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