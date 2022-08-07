Кёртис Блэйдс назвал лучшего соперника для возвращения Джона Джонса

Четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс высказался об ожидаемом возвращении звезды организации и соотечественника Джона Джонса, а также назвал оптимального соперника для его дебюта в «королевском» дивизионе.

«Всё будет зависеть от того, в ком заинтересованы UFC. У кого, по их мнению, будет наибольшая возможность устроить захватывающий поединок. Это вполне может сложиться именно так.

Что же касается меня, то если Нганну сможет вернуться, я бы хотел увидеть его против Джона Джонса. Это будет историческое событие», – сказал Блэйдс в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее в интервью Джонс высказался о сроках возвращения. Напомним, свой последний поединок боец провёл в феврале 2020 года.