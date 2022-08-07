Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от веса
Поделиться
Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от дивизиона.
«Я и вправду считаю себя номером один. И здесь нет никаких «если» и «но». Я являюсь первым уже на протяжении нескольких лет. Если вы спросите любого понимающего в боксе фаната, то он ответит, что Теренс Кроуфорд – лучший.
[Наоя] Иноуэ хорошо смотрится в своих боях, как и Канело, если не считать его последний поединок. Мы все отлично выступаем. И тот факт, что мне не отдают должное, подливает масло в огонь. Мне нужно доказать миру, что именно я – номер один. И я бы не назвал это большим эго – я скажу, что это уверенность», – сказал Кроуфорд в интервью Showtime.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
23:57
-
23:38
-
22:41
-
21:58
-
21:45
-
18:59
-
18:24
-
17:17
-
16:29
-
15:36
-
14:18
-
13:15
-
12:44
-
12:24
-
11:52
-
10:58
-
10:29
-
09:22
-
08:45
-
08:32
-
08:11
-
05:52
- 6 августа 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:44
-
20:54
-
19:49
-
18:38
-
17:47
-
16:38
-
16:30
-
15:42
-
15:20
-
15:09
-
14:52
Партнерский контент