Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от веса

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от дивизиона.

«Я и вправду считаю себя номером один. И здесь нет никаких «если» и «но». Я являюсь первым уже на протяжении нескольких лет. Если вы спросите любого понимающего в боксе фаната, то он ответит, что Теренс Кроуфорд – лучший.

[Наоя] Иноуэ хорошо смотрится в своих боях, как и Канело, если не считать его последний поединок. Мы все отлично выступаем. И тот факт, что мне не отдают должное, подливает масло в огонь. Мне нужно доказать миру, что именно я – номер один. И я бы не назвал это большим эго – я скажу, что это уверенность», – сказал Кроуфорд в интервью Showtime.