Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от веса

Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от веса
Комментарии

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Теренс Кроуфорд назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от дивизиона.

«Я и вправду считаю себя номером один. И здесь нет никаких «если» и «но». Я являюсь первым уже на протяжении нескольких лет. Если вы спросите любого понимающего в боксе фаната, то он ответит, что Теренс Кроуфорд – лучший.

[Наоя] Иноуэ хорошо смотрится в своих боях, как и Канело, если не считать его последний поединок. Мы все отлично выступаем. И тот факт, что мне не отдают должное, подливает масло в огонь. Мне нужно доказать миру, что именно я – номер один. И я бы не назвал это большим эго – я скажу, что это уверенность», – сказал Кроуфорд в интервью Showtime.

Новость по теме
Григорий Дрозд сказал, что Головкин не должен делать в бою с Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022