Экс-чемпион: приставьте к моей голове пистолет, и я скажу, что Усик победит Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Карл Фрэмптон высказался об ожидаемом чемпионском реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Усик умён, очевидно, и на этот раз он ожидает от Джошуа иного подхода. Приставьте к моей голове пистолет, и я скажу, что Усик победит. Однако я не думаю, что это будет настолько легко, как многие считают.

Как по мне, Джошуа устал в первом бою из-за того, что он делал. Его потрясли в конце. И я считаю, что если он не избавится от Усика, то, вероятно, сам проиграет поздней остановкой. Надеюсь, я ошибаюсь. Многие говорят, что Усик победит, с этим тяжело не согласиться», – приводит слова Фрэмптона издание Sky Sports.