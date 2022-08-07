Пенья: в следующий раз Нуньес не дотронется до меня

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американка Джулианна Пенья считает, что способна выступить лучше в потенциальной трилогии со звёздной бразильянкой Амандой Нуньес.

Напомним, реванш спортсменок возглавил турнир UFC 277 в конце июля, и Нуньес победила единогласным судейским решением, отыгравшись за поражение семью месяцами ранее.

«Когда кто-то поменял стойку и весь стиль из-за меня, то я воспринимаю это как комплимент. И я считаю, что если дать мне время на подготовку к обеим стойкам Аманды, то она не дотронется до меня в следующий раз. Я очень надеюсь, что она восстановится и вернётся до конца года, поскольку я более чем готова к трилогии», – приводит слова Пеньи издание BJ Penn.

Ранее Джон Джонс прокомментировал рекордную победу Аманды Нуньес на UFC 277.