Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пенья: в следующий раз Нуньес не дотронется до меня

Пенья: в следующий раз Нуньес не дотронется до меня
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американка Джулианна Пенья считает, что способна выступить лучше в потенциальной трилогии со звёздной бразильянкой Амандой Нуньес.

Напомним, реванш спортсменок возглавил турнир UFC 277 в конце июля, и Нуньес победила единогласным судейским решением, отыгравшись за поражение семью месяцами ранее.

«Когда кто-то поменял стойку и весь стиль из-за меня, то я воспринимаю это как комплимент. И я считаю, что если дать мне время на подготовку к обеим стойкам Аманды, то она не дотронется до меня в следующий раз. Я очень надеюсь, что она восстановится и вернётся до конца года, поскольку я более чем готова к трилогии», – приводит слова Пеньи издание BJ Penn.

Ранее Джон Джонс прокомментировал рекордную победу Аманды Нуньес на UFC 277.

Новость по теме
Джон Джонс прокомментировал рекордную победу Аманды Нуньес на UFC 277
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022