Бернард Хопкинс дал категоричный прогноз на третий бой Альвареса и Головкина

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы Бернард Хопкинс высказался о третьем поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх чемпионских поясов во втором среднем весе (до 76,2 кг).
«Стоит отметить, что GGG согласился на этот бой, а он всегда находится в одном ударе от того, чтобы перезапустить свою карьеру. Он панчер, и именно поэтому Канело и разоблачил его. Будет интересно посмотреть на двух парней, которые стали на несколько лет старше. Я считаю, что нас ожидают попадания с обеих сторон. И я выбираю Канело, который победит остановкой в шестом или седьмом раунде», – сказал Хопкинс в интервью Little Giant Boxing.
- 8 августа 2022
-
01:08
- 7 августа 2022
-
23:57
-
23:38
-
22:41
-
21:58
-
21:45
-
18:59
-
18:24
-
17:17
-
16:29
-
15:36
-
14:18
-
13:15
-
12:44
-
12:24
-
11:52
-
10:58
-
10:29
-
09:22
-
08:45
-
08:32
-
08:11
-
05:52
- 6 августа 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:44
-
20:54
-
19:49
-
18:38
-
17:47
-
16:38
-
16:30
-
15:42
-
15:20
-
15:09