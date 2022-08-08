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Бернард Хопкинс дал категоричный прогноз на третий бой Альвареса и Головкина

Бернард Хопкинс дал категоричный прогноз на третий бой Альвареса и Головкина
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы Бернард Хопкинс высказался о третьем поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, который состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх чемпионских поясов во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«Стоит отметить, что GGG согласился на этот бой, а он всегда находится в одном ударе от того, чтобы перезапустить свою карьеру. Он панчер, и именно поэтому Канело и разоблачил его. Будет интересно посмотреть на двух парней, которые стали на несколько лет старше. Я считаю, что нас ожидают попадания с обеих сторон. И я выбираю Канело, который победит остановкой в шестом или седьмом раунде», – сказал Хопкинс в интервью Little Giant Boxing.

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