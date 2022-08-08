Блогеры-бойцы Артём Тарасов и Никита Солонин приняли участие в массовой драке со стрельбой, сообщает Mash.
По информации источника, несколько десятков мужчин учинили массовое побоище на улицах Санкт-Петербурга. Согласно данным источника, они встретились в одном из кафе в Московском районе — там Тарасова избили, а потом повезли в Мурино, где хотели разобраться ещё и с Солониным.
Всё закончилось дракой между группами поддержки обеих сторон — в итоге выстрелом из пистолета был ранен 27-летний мастер спорта по MMA Михаил Б., позже его забрали в Токсовскую больницу. О ранениях других участников потасовки не сообщается.
Александр Емельяненко бился с Тарасовым в сентябре прошлого года, победив его единогласным решением судей. Бой проходил по правилам кулачных боёв, соперники провели в клетке три раунда по две минуты.
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