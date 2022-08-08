«Я самая большая рыба в твоём пруду». Нганну отреагировал на заявление Тайсона Фьюри

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что именно он сейчас является лучшим бойцом в своей категории.
«Я, чёрт возьми, лучший! Я лучший из всех, кто когда-либо жил! Я настоящий босс и правлю тяжеловесами», — заявил Фьюри на видео, опубликованном в социальной сети.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал: «Я самая большая рыба в твоём пруду на этот момент».
Тайсон Фьюри в своём последнем бою 24 апреля нокаутировал Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры. Тем не менее сообщается, что Тайсон может вернуться на ринг, чтобы провести поединок с победителем боя Энтони Джошуа — Александр Усик.
Фрэнсис Нганну в январе 2022 года защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, одолев Сириля Гана. Сейчас камерунский боец восстанавливается после перенесённой на колене операции.
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