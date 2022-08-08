Дмитрий Кудряшов высказался о боксёрском бое с Магой Исмаиловым

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов высказался о возможном боксёрском поединке с Магомедом Исмаиловым.



«Мага — классный блогер, и я хорошо к нему отношусь. Но не настолько, чтобы надеть лосины и обниматься с ним в партере. А насчёт бокса… нет никакого желания отказываться от «хлеба с салом» ради возможности нокаутировать актёра с рекордом 1-0», — написал Кудряшов в своих социальных сетях, отметив Исмаилова.



Напомним, ранее Исмаилов заявлял о готовности провести боксёрский бой с Дмитрием Кудряшовым, если тот будет в весе 90 кг. Позже Магомед сказал, что готов сделать скидку до 93 кг, если бой будет по правилам бокса, и отметил, что в смешанных единоборствах Кудряшов может весить и 150 кг.



Последний бой Исмаилов провёл с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок проходил по правилам бокса и продлился четыре раунда. Победу единогласным решением судей одержал Исмаилов.

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