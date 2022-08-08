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«Мой отец просто плакал». Оливейра — о проваленном взвешивании перед боем с Гэтжи

«Мой отец просто плакал». Оливейра — о проваленном взвешивании перед боем с Гэтжи
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе бразильский боец Чарльз Оливейра рассказал, как его отец отреагировал на провальное взвешивание перед боем с Джастином Гэтжи.

Чарльз Оливейра перед поединком с Гэтжи в мае не смог уложиться в лимит весовой категории, превысив его на 200 граммов, и лишился чемпионского пояса.

«Мой отец был просто в отчаянии и плакал, как ребёнок. Я пытался успокоить его, говорил, что всё будет хорошо и мы всё ещё исправим, но он просто плакал», — приводит слова Оливейры BJ Penn.

Титульный поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева состоится в ночь на 23 октября в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. Бой станет главным событием мероприятия.

Стоит отметить, что ранее Оливейра заявлял, что воспринимает поединок с Исламом Махачевым как ещё одну защиту титула, а не как бой за свободный чемпионский пояс.

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