Хабиб Нурмагомедов прибыл в Бишкек, где пройдёт турнир Eagle FC 49

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Бишкек, чтобы посетить турнир Eagle FC 49. Об этом сообщили организаторы турнира в социальных сетях.



«Хабиб Нурмагомедов вместе с президентом Eagle FC Шамилем Завуровым, известным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, и с другими представителями его команды прибыли в Кыргызстан. Они станут почётными гостями турнира по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 49, который пройдёт 10 августа на «Бишкек Арене», — говорится в записи.



На турнире пройдёт 14 поединков. Главным событием станет бой российского бойца Расула Магомедова и представителя Кыргызстана Бусурманкула Абдибаита Уулу.



Хабиб Нурмагомедов является владельцем промоушена Eagle FC.

Новость по теме Президент Eagle FC сравнил Хабиба Нурмагомедова и Дану Уайта