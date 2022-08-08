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Хабиб Нурмагомедов прибыл в Бишкек, где пройдёт турнир Eagle FC 49

Хабиб Нурмагомедов прибыл в Бишкек, где пройдёт турнир Eagle FC 49
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Бишкек, чтобы посетить турнир Eagle FC 49. Об этом сообщили организаторы турнира в социальных сетях.

«Хабиб Нурмагомедов вместе с президентом Eagle FC Шамилем Завуровым, известным российским блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, и с другими представителями его команды прибыли в Кыргызстан. Они станут почётными гостями турнира по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 49, который пройдёт 10 августа на «Бишкек Арене», — говорится в записи.

На турнире пройдёт 14 поединков. Главным событием станет бой российского бойца Расула Магомедова и представителя Кыргызстана Бусурманкула Абдибаита Уулу.

Хабиб Нурмагомедов является владельцем промоушена Eagle FC.

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