Головкин: Канело — далеко не лучший. Ему нужно ещё многому поучиться

Двукратный чемпион мира в среднем весе боксёр из Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал предстоящий поединок с Саулем Альваресом.



Это третий поединок боксёров. Один раз победу одержал Альварес, один раз была зафиксирована ничья.



«Трилогия — это нечто историческое. В наши дни сложно увидеть реванши, потому что это не так интересно. А если есть трилогия, то, значит, люди этого требуют, вы находитесь на уровне легенд бокса и являетесь частью истории.



Поведение Канело показывает, что он не уверен в себе, живёт в каких-то своих иллюзиях. Он сделал свои выводы, исходя из первой пресс-конференции. Во второй раз его поведение было другим. Для бойца такого калибра, который претендует на величие, ему ещё многому предстоит научиться. Сейчас он далёк от того, чтобы быть лучшим», — приводит слова Головкина BoxingScene.



Бой Головкина и Альвареса состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.