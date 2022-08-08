Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Жирный чек, чтобы надрать задницу карлику». Масвидаль хочет бой с Макгрегором

«Жирный чек, чтобы надрать задницу карлику». Масвидаль хочет бой с Макгрегором
Комментарии

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором, который обсуждается в последние несколько месяцев.

«Бой, который сейчас наиболее важен для меня — против Конора. Жирный чек за то, чтобы я надрал задницу этому карлику. Но я не знаю, состоится ли этот поединок. Ещё имеет смысл провести бои с Гилбертом Бёрнсом или Леоном Эдвардсом, который вызывал меня. Говорил, что хочет защитить титул поединком со мной, если сможет выиграть Усмана. Без проблем приеду в Англию и надеру задницу ему ещё раз», — цитирует Масвидаля MMA Fighting.

Последний бой Масвидаль провёл с Колби Ковингтоном и уступил ему единогласным решением судей.

Макгрегор в своём последнем поединке проиграл Дастину Порье, при этом сломав ногу по ходу боя.

Новость по теме
Масвидаль: с удовольствием разобью чёртово лицо Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022