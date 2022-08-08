«Жирный чек, чтобы надрать задницу карлику». Масвидаль хочет бой с Макгрегором

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Хорхе Масвидаль высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором, который обсуждается в последние несколько месяцев.



«Бой, который сейчас наиболее важен для меня — против Конора. Жирный чек за то, чтобы я надрал задницу этому карлику. Но я не знаю, состоится ли этот поединок. Ещё имеет смысл провести бои с Гилбертом Бёрнсом или Леоном Эдвардсом, который вызывал меня. Говорил, что хочет защитить титул поединком со мной, если сможет выиграть Усмана. Без проблем приеду в Англию и надеру задницу ему ещё раз», — цитирует Масвидаля MMA Fighting.



Последний бой Масвидаль провёл с Колби Ковингтоном и уступил ему единогласным решением судей.



Макгрегор в своём последнем поединке проиграл Дастину Порье, при этом сломав ногу по ходу боя.

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