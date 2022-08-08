Артур Бетербиев рассказал, что помогает ему добиваться успеха

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский боксёр Артур Бетербиев высказался в социальных сетях о мотивации и реализации поставленных целей.

«Частый вопрос. Я уже отвечал, решил здесь рассказать подробнее. Вот из чего состоит моя мотивация:

1. Чётко сформулированная цель – например, я хотел стать чемпионом мира. А потому каждый мой день был заряжен на то, чтобы приблизить меня к этой цели. Было ли такое, что я не хотел заниматься? Было, но я понимал, что без усилий цели я не добьюсь, и шёл в зал.

2 Шаги. Любой путь – это всего лишь путь. Он может быть сложным или лёгким, но его надо проходить постепенно. Небольшими шагами, но каждый день. В боксе это тренировки, правильное питание, восстанавливающий отдых и т. д.

3. Вкладываться каждый день. Это помогает не только добиться цели, но и не бросить её на полпути. После тяжёлой работы жалко бросать то, чему отдал так много сил. И это мотивирует идти дальше.

Поэтому мечтайте, ставьте цели, действуйте и помните, дорогу осилит идущий», – написал боец.

Ранее Эдди Хирн, сопромоутер другого российского чемпиона в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, сказал, кого считает фаворитом в потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона против Бетербиева.