Промоутер Ломаченко озвучил возможные сроки боя с Хэйни, американец жёстко ответил

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни (28-0, 15 KO) раскритиковал недавний комментарий легендарного промоутера Боба Арума, ведущего карьеру бывшего обладателя титулов в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).

Так, Арум озвучил сроки возможного поединка Ломаченко и Хэйни, что не понравилось американцу.

«Дэвин Хэйни обязан провести ещё один поединок с Камбососом. Если Ломаченко покинет Украину, то проведёт промежуточный бой. И затем, если Хэйни победит Камбососа, то получит Ломаченко», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations.



«Я хотел этот бой сейчас! Я чемпион, и я никого не обязан ждать!» – написал Хэйни в социальных сетях.