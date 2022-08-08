Чендлер: сейчас отличное время для меня, чтобы драться с Порье, и плохое — для него

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) и экс-чемпион Bellator, американец Майкл Чендлер считает, что его следующий возможный соперник и соотечественник Дастин Порье не заинтересован в продолжении карьеры.
«Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, как стать чемпионом UFC. У меня уже была одна попытка. У Дастина их две. Он говорил о переходе в полусредний вес. Мне кажется, ему уже непросто укладываться в лимит. Он говорит о мотивации, о желании, но есть ли они у него? Он высказался о бое с Нейтом Диазом, а мы все понимаем, что это значит.
Он один из лучших в мире, но у него за плечами несколько боёв с Конором, деньги в банке, возраст и проблемы с весогонкой. И всё это указывает на то, что сейчас отличное время для меня, чтобы подраться с ним, и плохое – для него», – приводит слова Чендлера издание MMA Fighting.
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