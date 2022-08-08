Крис Сайборг объяснила, почему Диаз способен победить Чимаева

Бывшая чемпионка UFC и действующая обладательница титула Bellator, бразильянка Крис «Сайборг» Жустино высказалась об ожидаемом поединке между полусредневесами Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 279.
По мнению Жустино, у Диаза есть шансы на победу, несмотря на букмекерские расклады.
«Люди считают, что поединок получится очень тяжёлым, но у Нейта хорошая выносливость, и он отличный боксёр. Я считаю, что разницу в этом поединке сделает бразильское джиу-джитсу. Диаз умеет драться, лёжа на спине. А ему придётся оказаться в этой позиции. Думаю, что нас ожидает отличный бой. Будет непросто, однако я верю, что Диаз способен победить», – сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу James Lynch.
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