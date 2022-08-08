«По-прежнему хочешь стать бойцом?» Висенте Луке опубликовал фото после нокаута от Нила

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Висенте Луке опубликовал фотографию после досрочного поражения от американца Джеффа Нила, поединок с которым состоялся в минувшие выходные на турнире UFC on ESPN 40 в Лас-Вегасе (США). Напомним, Луке уступил нокаутом в третьем раунде, Нил же получил бонус за «Выступление вечера».

«По-прежнему хочешь стать бойцом?» – написал бразилец в социальных сетях, выложив фото с больничной койки.

Фото: из личного архива Висенте Луке

Напомним, в главном бою турнира UFC on ESPN 40 американец Джамал Хилл победил техническим нокаутом бразильского экс-претендента на титул и ветерана Тиаго Сантоса. Для Хилла это третья победа подряд, он не проигрывал с июня 2021 года, когда был досрочно остановлен шотландцем Полом Крэйгом.