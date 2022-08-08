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«Пусть перенимает опыт». Глава ACA ответил на похвалу Даны Уайта

«Пусть перенимает опыт». Глава ACA ответил на похвалу Даны Уайта
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Глава российского промоушена ACA Майрбек Хасиев ответил на похвалу президента UFC Даны Уайта, прокомментировавшего его поступок на турнире ACA 141, который состоялся 22 июля в Сочи.

Напомним, Хасиев вошёл в клетку прямо во время поединка между Али Баговым и Рашидом Магомедовым и объявил его несостоявшимся из-за пассивности бойцов. Уайт же назвал поступок Хасиева «непрофессиональным», но «крутым».

«Возразить здесь трудно. Но порой непрофессионализм и крутость могут соответствовать. Что такое профессионализм? Это какие-то прописные истины. А что такое крутость? Это спонтанное решение. И это спонтанное решение может попасть как в «ноль», так и «десятку». Наверное, в «десятку» попали. Пусть перенимает опыт. Работает», – сказал Хасиев в интервью «Спорт-экспресс».

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