«Пусть перенимает опыт». Глава ACA ответил на похвалу Даны Уайта

Глава российского промоушена ACA Майрбек Хасиев ответил на похвалу президента UFC Даны Уайта, прокомментировавшего его поступок на турнире ACA 141, который состоялся 22 июля в Сочи.

Напомним, Хасиев вошёл в клетку прямо во время поединка между Али Баговым и Рашидом Магомедовым и объявил его несостоявшимся из-за пассивности бойцов. Уайт же назвал поступок Хасиева «непрофессиональным», но «крутым».

«Возразить здесь трудно. Но порой непрофессионализм и крутость могут соответствовать. Что такое профессионализм? Это какие-то прописные истины. А что такое крутость? Это спонтанное решение. И это спонтанное решение может попасть как в «ноль», так и «десятку». Наверное, в «десятку» попали. Пусть перенимает опыт. Работает», – сказал Хасиев в интервью «Спорт-экспресс».