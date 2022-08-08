Фото: похудевший Деонтей Уайлдер показал актуальную форму

Рейтинговый американский супертяжеловес Майкл Хантер (20-1-2, 14 KO) опубликовал совместную фотографию с бывшим чемпионом мира и соотечественником Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

«Тяжеловесы», – написал Хантер в социальных сетях.

Фото: из личного архива Майкла Хантера

36-летний Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда проиграл тяжёлым нокаутом в третьем поединке с британцем Тайсоном Фьюри, ставшим единственным, кто смог нанести американцу поражение за его 14-летнюю профессиональную карьеру.

34-летний Хантер в декабре неожиданно свёл вничью 10-раундовый поединок с малоизвестным соотечественником Джерри Форрестом (26-5-2, 20 KO). Своё единственное поражение в карьере боец потерпел от украинца Александра Усика в апреле 2017 года.