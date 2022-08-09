Артём Тарасов и Никита Солонин задержаны за массовую драку, возбуждено уголовное дело

Пятеро участников массовой драки в Мурино (Ленинградская область) задержаны полицейскими, сообщает издание РЕН-ТВ. Правоохранители продолжают разыскивать остальных участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В число задержанных вошли блогеры Артём Тарасов и Никита Солонин, рэп-исполнитель D.Masta (Дмитрий Никитин), тренер по MMA Руслан Булгучев и стрелявший в него участник драки.

Фото: МВД РФ

Напомним, в ночь на 8 августа в Мурино произошла массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков человек. Во время потасовки один из участников конфликта вытащил пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, а затем начал стрелять в людей вокруг, в результате чего пострадал Руслан Булгучев. Также были применены баллончики со слезоточивым газом.

После инцидента Тарасов дал комментарий, заявив, что не принимал участия в драке, а был только свидетелем.